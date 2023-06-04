“Yangın” bu kez “Yana Yana” ile başlıyor

Çağan Şengül’ün 25 milyon dinlenmeye ulaşan albümü YANGIN’ın devamı akustik olarak geliyor. Sanatçının en beğenilen şarkılarından olan “Yana Yana-Akustik”, “Yangın-Acoustic Sessions” kapsamında Sony Music Türkiye etiketiyle 2 Haziran’da yayınlanıyor.

 

Çağan Şengül - Yangın Acoustic Session’ın ilk çıkışı ise Yana Yana’ya ait. Albümün en beğenilen şarkılarından olan Yana Yana’nın söz ve müziği Çağan Şengül ile Cem Yenel’e düzenlemesi ise Burak Bedirli imzası taşıyor. Şarkının performans klibi ise, sanatçının YouTube kanalında yayınlanacak. Melike Beşli’nin çekimlerini yaptığı şarkıyı gelecek hafta ise “Terk Edilmiş Şehirler” şarkısının akustik versiyonu takip edecek.

Çağan Şengül’ün şarkılarını akustik olarak seslendirdiği “Yangın- Acoustic Sessions”ın ilk şarkısı “Yana Yana- Akustik”, 2 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında.

 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Çağan Şengül

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi