Yalıkavak’ın yeni sofistike durağı Melia kapılarını açtı

Ege’nin en prestijli lokasyonlarından Yalıkavak’ta konumlanan Melia, sofistike atmosferi ve özgün mutfağıyla yaz sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı.

(Burak Berkay Akgül)

Başarılı oyuncu Burak Berkay’ın ortakları arasında yer aldığı Melia, yeni nesil restoran ve bar konseptiyle misafirlerine yalnızca bir yeme-içme deneyimi değil, bütünsel bir yaşam alanı sunuyor.



Menüde dünya mutfağından ilham alınarak hazırlanan seçkin lezzetler, Ege’nin karakteristik dokusuyla birleşiyor; her tabakta özgünlük ve rafinelik ön plana çıkıyor.

(Kaan Miraç Sezen)

Melia’nın özenle formüle edilen imza kokteylleri, bar kültürüne farklı bir bakış kazandırırken; sezon boyunca sahne alacak olan DJ performansları ve canlı müzik etkinlikleri, mekânın enerjisini daima yukarıda tutmayı vaat ediyor.