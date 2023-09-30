Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti reytinglerinde dengeler değişti

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını ile Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'in başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti arasındaki rekabet kızıştı.



Cuma akşamlarına damga vuran iki dizi yine karşı karşıya geldi. Yalı Çapkını Total kategoride birinci olurken, AB ve ABC1 kategoresinde ise Kızılcık Şerbeti zirvede yer aldı. Uzun bir aradan sonra Kızılcık Şerbeti, AB kategorisinde birinci oldu.

Yalı Çapkını Toteal'de 8.64, AB'de 6.40, ABC1'de ise 7.50 reyting aldı. Kızılcık Şerbeti ise, Total'de 5.49, AB'de 6.92 ve ABC'de ise 7.91 reyting aldı.