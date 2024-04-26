Yalçın Bostancı’nın ‘Beyaz Güvercin’ şarkısı “Şahane Hayatım” dizisinde

Aşk gibi kutsal duygunun hızlı bir şekilde tüketildiğini ve örselendiğini fark eden sanatçı, hissettiklerini kişisel gelişim uzmanı arkadaşı Gamze Sağıroğlu ile birlikte kaleme aldığı ve yayınladığı şarkı dizideki sahneye tercüman oldu. “Aşk tek kişiliktir, ölümsüzdür, beklentisizdir, koşullara bağlı değildir. Beyaz Güvercin’i kaybettiğimiz fakat kalbimizde, anılarımızda yaşattığımız tüm sevdiklerimize ithaf ediyorum.” diyen Yalçın Bostancı dizide şarkısının kullanılmasına çok sevindiğini söyledi.

Dizide şarkı yayınlandıktan sonra sosyal medyada en çok konuşulan şarkı oldu.

Sağlık sorunları yaşayan Yalçın Bostancı, şarkının tekrar gündeme gelmesine sevindiğini ve yine organ nakline dikkati çekti çekerek: “Müziğim beni hayatta tutan bir tutku, ruhunun gıdası” diyen sanatçı Yalçın Bostancı “3 yıldır IPF yani Akciğer Sertleşmesi hastalığı ile mücadele ediyorum. Bu tedavisi olmayan hastalığın tek çaresi Akciğer Nakli. Ben de diğer hastalar gibi organ nakli sırasındayım. Hastalığım ve organ nakli konusu bir yardım çığlığı değildir; organ bekleyen yüzlerce iyi insan için bir farkındalık oluşturmaktır. Her gün birinin annesi, birilerinin babası, çocuğu, kardeşi organ bekliyor. Bu insanlara bir hayat vesilesi olmak iyiliklerin en büyüğü olsa gerek. Akciğer ve kalp gibi organların bağışı pek bilinmiyor. Bu konuda diğer hastaların adına da ses olmak çığlık olmak istiyorum. İhtiyacı olan birinin kalp atışlarında, nefes alışlarında yaşatabiliriz, bir nefes bir can olabiliriz.” dedi.