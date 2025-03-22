'Yalan'la zirveye doğru

Sosyal medyada paylaştığı videolar viral olan ve vokal koçlarının dikkatini çeken Nadir Rustamli, yeni parçası “Yalan” ile tüm dijital platformlarda yayında.

Başarılı sanatçı, Azerbeycan’ın en ünlü ses yarışması O Ses Azərbaycan’daki birinciliğinin ardından, 2022 Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda da "FadeTo Black" adlı şarkısıyla Azerbaycan’ın temsil etti. Müzikteki yükselişini her geçen gün artan dinleyicisiyle taçlandıran Nadir Rustamli, yeni şarkısı “Yalan” ile de zirvenin en güçlü adayları arasında gösteriliyor.

Müziği, sözleri, alt yapısıyla dinleyiciden ve müzik otoritelerinden tam not alan sanatçıya “Yalan”da, Azeri Rap dünyasının usta ismi Aslixan da eşlik ediyor.

2025 yılının en iddialı yapımlarından biri olan “Yalan”, Spotify'da New Music Friyday listesine girerek başarısını kanıtlıyor.