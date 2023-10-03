Ya Çok Seversen dizisiyle final yapan Kerem Bürsin ekrana dönüyor mu? Bürsin'den açıklama

Ya Çok Seversen dizisiyle final yapan Kerem Bürsin ekrana dönüyor mu? İşte detaylar...

Kerem Bürsin, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, kendisine yöneltilen soru üzerine, "Çekimler bitti. Şimdi dinlenme zamanı" dedi.

 

Daha sonra yemek yemek için meydan katında bulunan Cantinery’e geçen oyuncu, yakın arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Keyifli ve neşeli dakikalar geçiren Bürsin, hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kerem Bürsin’in spor tarzı ise gözlerden kaçmadı.

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