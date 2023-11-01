Wonka filminin yeni posteri yayınlandı!

Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan filmin yeni posteri yayınlandı. İzleyiciyi ünlü Çikolata Fabrikası’nın ilk yıllarına götürecek olan Wonka, 15 Aralık’ta sinemalarda olacak.

Roald Dahl'ın en ikonlaşmış eseri ve tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından biri olan Charlie’nin Çikolata Fabrikası'nın merkezindeki olağanüstü karaktere dayanan "Wonka," için geri sayım başladı.

Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan filmin yeni posteri yayınlandı. Üçüncü kez beyazperdeye taşınan eserin ikonik karakteri Wonka’yı Gene Wilder ve Jonny Deep’in ardından bu kez yetenekli oyuncu Timothée Chalamet canlandırıyor.

Wonka filminin yönetmen koltuğunda Paul King oturuyor. Senaristliğini Paul King ile birlikte Simon Farnaby’in kaleme aldığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison ve Tim Wellspring üstleniyor.

Filmin yapımcıları David Heyman, Alexandra Derbyshire ve Luke Kelly bir araya gelerek, sihir ve müziğin, kargaşa ve duygunun muhteşem bir yürek ve mizahla anlatıldığı bu baş döndürücü karışımı seyirciye sunuyor.

Filmde Wonka’nın gençliğini canlandıran Chalamet’ye birbirinden başarılı oyuncu eşlik ediyor. Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter ve Olivia Colman’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde ayrıca Natasha Rothwell, Rich Fulcher, Rakhee Thakrar, Tom Davis ve Kobna Holdbrook-Smith de yardımcı oyuncu olarak yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Chung-Hoon Chung’un yaptığı filmin yapım tasarımını Nathan Crowley üstleniyor. Kurguda Mark Everson ve kostüm tasarımında Oscar ödüllü Lindy Hemming’in yer aldığı filmin müziğini Joby Talbot besteliyor. The Divine Comedy grubunun üyesi Neil Hannon ise filme özgün şarkılarla katkı veriyor.

İzleyicinin genç Willy Wonka ile tanışacağı film, hayattaki en iyi şeylerin bir hayalle başladığını ve Willy Wonka ile tanışacak kadar şanslıysanız, her şeyin mümkün olduğunu kanıtlayacak.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, sihir ve müziğin, kargaşa ve duygunun muhteşem bir mizahla anlatıldığı “Wonka”, 15 Aralık’ta vizyonda olacak.