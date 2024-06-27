Wilma Elles taç giydi

Miss Cruise Güzellik Yarışması 22-25 Ağustos tarihleri arasında Miray Cruises ev Sahipliğinde ve cruise gemisi ile yapılacak Yunan adaları turu esnasında gerçekleştirilecek.

Çeşme limanından hareket edecek olan cruise gemisinde 12 finalistin kampa girecek ve turun son gecesinde yapılacak final gecesinde ilk üç güzel taç takacaklar. Vizyon Production tescilli yarışması olan Miss Cruise Güzellik Yarışması’nın sunuculuğunu İshak Akbay yaparken, jüri üyeliklerini ise Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden ve usta aktör Salih Güney’in jüri başkanlığında, Wilma Elles, Av. Kasım Aksoy, Gül Erda, Vedat Uğurlu (Miray Cruises Yön. Kur. Bşk.), Yılmaz Morgül ve Ece Gürsel yapacaklar.

Cruise gemisinde 24 Ağustos akşamı yapılacak ve koreografileri Atilla Kaplakarslan’nın, sanat yönetmenliğini ise Arif Işık’ın gerçekleştireceği yarışmada ilk üç dereceye girecek güzeller Miray Cruises tarafından ödüllendirilecekler. Tura katılan yerli ve yabancı turistler ise geminin beşinci katında yer alan Muses Salonu’ndaki yarışmanın finalini ücretsiz izleyebilecekler. Yarışmanın organizasyon komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan ile Miray Cruises yönetim kurulu başkanı Vedat Uğurlu birlikte yaptıkları açıklamada “Bu yıl ilk kez düzenlenecek Miss Cruise Güzellik Yarışması Ege Denizi'nde yapılıyor. Türkiye'nin Ege'deki ve tüm denizlerimizdeki barışçı tavrına sembolik bir destek olmasını arzu ediyoruz. Final gecesi Türk & Yunan dostluğu vurgulanacaktır. Denizlerimizin dostluk barış denizleri olmasını ve yarışmanın da gelecek yıllarda uluslararası düzeyde olmasını diliyoruz” dediler.

Wilma Elles tacı birinci güzele devredecek

Miss Cruise Güzellik Yarışması’nın jüri üyesi olan Wilma Elles yarışma öncesi birinci gelecek olan güzelin tacını ve bandını takarak poz verdi. Hayatında hiç güzellik yarışmasına katılmadığını ifade eden Wilma Elles “Hiç güzellik yarışmasına yarışmacı olarak katılmadım. Jüri üyesi olacağım için ve güzel seçeceğim için heyecanlıyım. Güzellik yarışmalarında adettir bir önceki güzel tacını yeni seçilene devreder. Bu yarışma ilk kez yapıldığı için birinci güzele adet yerini bulsun diye tacını final gecesi ben devredeceğim. Bana da böyle bir görev verildi. Çok heyecanlandım” dedi.