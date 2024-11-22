Wilma Elles: Dost biriktir, negatifi hayatından çıkar

Defile sonrası açıklamalarda bulunan Wilma Elles, hem iş hem de aile hayatındaki yoğun tempoya rağmen formda ve mutlu kalmanın sırlarını paylaştı. Üç çocuk annesi olan Elles, pozitif bir zihin yapısına sahip olmanın önemine vurgu yaptı:

“Frekansımı ne güçlendiriyorsa onu yapmayı tercih ediyorum. Pozitif kalmak için nefret ve kin gibi kötü duyguları beslememek gerekiyor. Kötü duygular beslenmezse ölür.”

Ayrıca hayatta dost biriktirmenin paradan daha değerli olduğunu belirten Elles, şu sözleriyle dikkat çekti: “Her çevreden dostlarınız olmalı. Hayatta her zaman bir avukat, bir doktor ve bir muhasebeci tanıdığınız olmalı.”

BEHREM TURAN: “AVRUPAİ BİR PODYUM DENEYİMİ SUNUYORUZ”

Organizasyonun ev sahibi Behrem Turan ise defilenin uluslararası standartlarda olduğunu belirterek, “Avrupai bir podyum deneyimi sunarak tasarımcılarımıza ilham kaynağı oluyoruz. Bu etkinlik yalnızca moda değil, aynı zamanda bir vizyon ortaya koyma platformudur” dedi.“Vizyoner Markalar” defilesi, göz kamaştıran tasarımları ve katılımcıların hayata dair ilham veren mesajlarıyla hafızalarda iz bıraktı.