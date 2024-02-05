“Will Trent” yeni bölümleriyle şubat ayı boyunca FX ekranlarında

Georgia Soruşturma Bürosu'ndan (GBI) Özel Ajan Will Trent doğduğunda terk edilmiş ve Atlanta'nın koruyucu aile sisteminde zorlu bir ergenlik dönemi geçirmiştir. Kimsenin kendisi gibi terk edilmiş hissetmemesini sağlamaya kararlı olan Trent, GBI'ın en yüksek vaka temizleme oranına sahip.

Will Trent yeni bölümleriyle Şubat ayı boyunca her çarşamba saat 21.30’da FX ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

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