“Will Trent” yeni bölümleriyle şubat ayı boyunca FX ekranlarında

Kimsenin kendisi gibi terk edilmiş hissetmemesini sağlamaya kararlı olan özel ajan Will Trent’in hikayesini konu alan ‘Will Trent’ yeni bölümleriyle Şubat ayı boyunca her çarşamba 21.30’da FX ekranlarında yayınlanacak. 

Georgia Soruşturma Bürosu'ndan (GBI) Özel Ajan Will Trent doğduğunda terk edilmiş ve Atlanta'nın koruyucu aile sisteminde zorlu bir ergenlik dönemi geçirmiştir. Kimsenin kendisi gibi terk edilmiş hissetmemesini sağlamaya kararlı olan Trent, GBI'ın en yüksek vaka temizleme oranına sahip.

Will Trent yeni bölümleriyle Şubat ayı boyunca her çarşamba saat 21.30’da FX ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Dramadan korkuya, animasyondan bilim kurgu ve fantastiğe, polisiyeden aksiyondan ve komediye kadar birçok farklı kategoride yapıma ev sahipliği yapan FX; renkli ve çeşitli bir dünyanın kapılarını aralıyor. FX kanalı; D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.

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