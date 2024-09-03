Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?

Vücut kitle indeksi hesaplama, kişinin ideal kiloda olup olmadığının anlaşılmasını sağlayan bir uygulamadır.

Vücut kitle indeksi hesaplama, kişinin ideal kiloda olup olmadığının anlaşılmasını sağlayan bir uygulamadır. Kilo ve ağırlık olmak üzere iki değer üzerinden hesaplama yapılır. Yapılan hesaplama sonrasında elde edilen değerler, vücut kitle indeksi tablosu üzerinden detaylı bir şekilde yorumlanır. Bu durum, kişinin ideal kilosuna ne kadar yakın olduğunun değerlendirilmesini sağlar. Eğer kişi ideal kilosundan çok uzaksa bu konuda çeşitli uygulamalar gerçekleştirilebilir. Fazla kilolu kişilerde uygun diyet ve egzersiz programlarına ihtiyaç duyulabilir. Öte yandan zayıf kişilerde, kişinin sağlıklı bir şekilde kilo alması sağlanabilir. Anadolu Sağlık Merkezi tarafından da gerçekleştirilen uygulamalar, kişinin çok daha sağlıklı bir vücut yapısına ulaşmasını hedefler.

Vücut Kitle İndeksi Hesaplarken Hangi Değerlere İhtiyaç Duyulur?

Vücut kitle indeksi hesaplamasında iki değere ihtiyaç duyulur. Bu değerler; kg cinsinden ağırlık ve cm cinsinden boydur. Her iki değer de daha önceden belirlenmiş olan formül üzerinden hesaplamaya dahil edilir. Yapılan hesaplama sonrasında bir değere ulaşılır. Bu değer, kişinin ideal kiloda olup olmadığının belirlenebilmesini olanaklı hale getirir.

İdeal kilo aralıklarının belirlenebilmesi için hesaplamanın son derece titiz bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Aksi halde yanlış sonuçlar elde edilebilir. VKİ, kişinin sağlıklı bir vücut yapısında olup olmadığının anlaşılmasına destek olur. Bununla birlikte farklı unsurlar da sağlıklı vücut yapısı adına önemlidir. Dolayısıyla bu konuda VKİ tek başına yeterli olmayacaktır.

Vücut Kitle İndeksi Hesaplaması Ne Şekilde Yapılır?

Vücut kitle indeksi hesaplama noktasında kullanılabilen bir formül mevcuttur. Bu formül şu şekilde sıralanabilir:

VKİ= Vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğu (cm) karesi

Bu formülde veriler yerine yerleştirildikten sonra kişinin vücut kitle indeksine ulaşılır.

Örneğin kişinin boyu 1.72, kilosu da 70 olsun. Formülde ilgili veriler yerlerine yerleştirildikten sonra şu tür bir sonuç ortaya çıkar:

VKİ= 70 / 1.722

VKİ= 23,72

23,72; 18,5 la 24,9 arasında yer alan sağlıklı aralık grubunda bulunur. Bu nedenle belirtilen değere sahip olan kişi, ideal kiloya sahiptir.

Vücut Kitle İndeksi Değerleri Nasıl Yorumlanır?

Vücut kitle indeksi değerleri, tabloda yer alan gruplar üzerinden yorumlanabilir. VKİ tablosunda, hangi değerlerin neye karşılık geldiği detaylı bir şekilde yer alır. Bu nedenle VKİ hesaplaması yaptıktan sonra tabloya bakılması gerekir. Buna göre vücut kitle indeksi değerlerinin şu şekilde yorumlanabildiğini belirtmek mümkündür:

18,5 ve altındaki değerler, kişinin zayıf grubunda yer aldığını belirtir. Bu grupta yer alan kişilerin bağışıklık sistemleri düşük olabildiğinden hastalığa yakalanma oranları yüksek olabilir. 18,5 ve 24,9 arasındaki değerler, kişinin ideal kiloda bulunduğunu ifade eder. 25,0 ve 29,9 arasındaki değerler, kişinin kilolu olduğunu belirttiğinden bu değerlere sahip kişilerin çeşitli hastalıklara yakalanma riski daha yüksek olabilir.

1. 2. ve 3. Derece obezite gruplarında yer alan kişiler, normal değerlerin çok üstündedir. Obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, sindirim sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle özellikle belirtilen grupta yer alan kişiler için sağlıklı bir zayıflama adına diyet ve egzersiz gibi uygulamaları hayatına entegre etmesi gerekebilir.

İdeal Kilo Ne Olmalıdır?

Boy ve kilo değerlerinin dahil edilmesiyle hesaplanan vücut kitle indeksi 18,5 ve 24,9 aralığında olmalıdır. Bu aralık, kişinin ideal kiloda olduğunu ifade eder. Belirtilen değerlerin altı ve üstü, çeşitli sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olabilen gruplardır. Anadolu Sağlık Merkezi tarafından da gerçekleştirilen VKİ, kişinin sağlıklı bir vücut yapısına sahip olup olmadığının anlaşılmasında tek kriter değildir.