Volkan Severcan'dan duygusal Ajlan Büyükburç anısı

Usta oyuncu Volkan Severcan, tiyatro sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu ile birlikte yakın arkadaşları Özlem Muşdal’ın Ratu İstanbul’da düzenlenen doğum günü kutlamasında bir araya geldi.

Marka danışmanı İlgi Gövsa’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel gece, hem keyifli hem de duygusal anlara sahne oldu.



Gecede sahne alan Erol Büyükburç’un kızı Jeyan Büyükburç ile bir anısını paylaşan Volkan Severcan, geçmişe dair duygusal bir hikâye anlattı.

Severcan, müzisyenlik yaptığı dönemlere değinerek, 1999 yılında hayatını kaybeden başarılı şarkıcı Ajlan Büyükburç’u andı. “Uzun süre müzisyenlik yaptım. 35 yıl önce Ajlan ile çok çalıştık. 80’li ve 90’lı yıllarda Ajlan’a çok çaldım,” diyerek duygularını ifade eden Severcan, Jeyan Büyükburç’u oldukça etkiledi.

Büyükburç, bu sözlerin ardından ünlü oyuncuya sarılarak teşekkür etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ikili, Levent Yüksel’in sevilen şarkısı “Dedikodu”yu birlikte seslendirerek konuklara keyifli anlar yaşattı.