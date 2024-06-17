Vokan Konak’tan bayram müjdesi

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Konak, "Bayramlar çok özeldir. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Biz de misafirlerimize umut ve neşe vermeye çalışıyoruz." dedi.

"ŞARKIYA AŞIK OLMALIYIM"

Yeni şarkı müjdesi veren Konak, "Bedenimize ve ruhumuza uyan şarkılar bulmamız gerekiyor. Seslendireceğim şarkıya aşık olmalıyım ve onu sevmeliyim. İnsanları sahte duygularla besleyemem. Samimi ve sıcak bir eser olmalı." dedi.

"KARAVAN SAYESİNDE KENDİME VAKİT AYIRIYORUM"

"Tatil yapabilecek misiniz?" sorusuna Konak, "Ben konser aralarımı fırsata çevirmeye çalışıyorum. Kıbrıs haricindeki her yere karavanla gidiyorum. Bu sayede kendime zaman ayırıp dinlenebiliyorum." diyerek cevap verdi. Röportaj sonrasında sahneye çıkan Konak, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.