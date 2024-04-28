VJ Bülent'ten Demet Akalın'a tepki: Seni sunduğum anonslar haram olsun

Bir döneme damgasını vuran 'VJ Bülent' olarak tanınan ve hafızalara kazınan Bülent Çarıkçı, kendisi hakkında televizyondan yorum yapan Akalın'a "Televizyonda seni tatlı sözlerle sunduğum anonslar haram olsun." diyerek tepki gösterdi.



Tv8 ekranlarında VJ Bülent'e "İnsanlarda güzel yaşlanmalı, sağa sola salça olmadan ilerleyelim. Evinde oturup yazıyor, hatırlanmıyorsun..." diyen Demet Akalın'a ünlü VJ'den yanıt geldi.

VJ Bülent, "Fatih Ürek ile aran kötü, Kerimcan ile aran kötü, Zuhal Topal ile aran kötü. Eve çağırdığın sözde fenomenler ile aran kötü. Seni var eden Ersay Üner ile yeni barıştın" diyerek ünlü şarkıcıya tepki gösterdi. Bir döneme damgasını vuran efsane sanatçı Gülden Karaböcek'e "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek.." yorumuyla tepkileri üzerine çeken Demet Akalın, son dönemde kiracısı ile yaşadığı sorunla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı bu kez Vj Bülent ile polemiğe girdi.



Zuhal Topal ile 10 senedir küs olduğunu açıklayan Akalın'ın, kendisi hakkındaki yorumlarına karşı çıkan Vj Bülent sosyal medyadan mesaj yayınladı. VJ Bülent, annesini kaybetmenin acısını hala yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Fatih Ürek ile aran kötü, Kerimcan ile aran kötü, Zuhal Topal ile aran kötü. Eve çağırdığın sözde fenomenler ile aran kötü. Seni var eden Ersay Üner ile yeni barıştın zaten. Benim için televizyonda söylediğin sözleri sana iade ediyorum..."



"Çünkü artık işleri tutmayan eski popüleritesi olmayan sensin. Ben kendi tercihimle İstanbul'dan taşındım anneciğim hastaydı köye taşındım. Sonra annemi kaybettim. Ben sevdiğimi toprağa koymuş insanım sen beni üzemezsin. Senin benim için söylediklerin bana acı vermez. Kin ve nefret dolusun. Senin tatile çağırıp plajda mum ettiğin Doğancan değilim ya da çantanı taşımada yardım istediğin Esra hiç değilim... Kral TV günlerini hatırlatırım. Beni arayıp CD ve kaset sorguladığın o yılları. Sana hiç bir kötülüğüm olmamış üstelik TV'de seni tatlı sözlerle sunduğum anonslar haram olsun... 52 yaşındayım tıpkı senin gibi aynı kuşağız. Yani sende 19 yaşında değilsin. Hayat bitiyor Demet takma kirpiklerin, saçının dip boyası, protez tırnaklarının ne kadar manasız ve beyhude olduğunu anladığın gün aydınlanacaksın...