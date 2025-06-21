Vize mağduriyeti sinemacıları da etkiledi

Frankfurt’ta En İyi Kısa Film ödülüne layık görülen Dilan Hakkında Konuşmalıyız'ın yönetmeni Umut Şilan Oğurlu vize alamadığı için Frankfurt’a gidemedi. Oyuncu ve festivalin sunucularından Gökhan Mumcu, Umut Şilan Oğurlu’nun ödülünü, kendisine iletmesi için Nur Süer’e takdim etti.

25.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 18 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Nefise Karatay ile Ebru Susar’ın sunduğu kapanış gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Festivalde En iyi Kısa Film seçilen Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ın yönetmeni Umut Şilan Oğurlu ise vize sorunu nedeniyle geceye katılamadı.

Filmin yapımcıları Dilan Çiçek Deniz ile Zeynep Dilan Süren’in de katılamadığı törende ödülü, ekranların başarılı ismi Gökhan Mumcu, filmin oyuncularından Nur Süer’e takdim etti. Nur Süer sahnede genç yönetmeni kutlarken, ödülü kendisine götürmekten duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Ayşe Balıbey, Emrah Kolukısa ve Dr. Ebru Thwaites Diken’den oluşan Frankfurt Kısa Film Jürisi’nin değerlendirmesiyle birinci seçilen yapım MUBİ’de gösterimde.