vivo X Murat Boz iş birliğinin ilk reklam filmi yayında 

vivo’nun Murat Boz iş birliğinde V29 Serisi için hayata geçirdiği “Hayat Kutlamaya Değer” kampanyasının duyuru ve teaser videolarından sonra ilk reklam filmi de 7 Ağustos’ta izleyicilerle buluştu. Filmde ünlü sanatçı Murat Boz’a Boz ailesinin küçük ve sevimli üyesi Bozzi eşlik ediyor. Filmde Bozzi’nin doğum gününü kutlayan Murat Boz, köpeği ile mutlu anlarını vivo V29 Lite akıllı telefonuyla ölümsüzleştiriyor. Film, Boz’un verdiği “Birlikte olduğumuz her an, hayat kutlamaya değer” mesajıyla son buluyor. vivo x Murat Boz iş birliğinin ilk reklam filmini şu linkten izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=IO6P6jX0-R4

Murat Boz’dan özel beste: Çek vivo’yla, kutla hayatı!

V29 Lite’ın ilk reklam filminin müziğinde de Murat Boz’un imzası bulunuyor. Çekimler sırasında yeteneğini konuşturan Boz, reklamda kullanılan müziği set ortamında besteledi. Çekimlerin ardından Boz bu beste için stüdyoda kayda girdi. Reklam müziği, stüdyo kayıtları tamamlanarak filme eklendi.vivo’nun “Hayat Kutlamaya Değer” sloganıyla insanlara hayatın güzelliklerini hatırlatmayı, geleceğe dair umut vermeyi hedeflediği kampanya kapsamında Boz’un önümüzdeki günlerde yeni reklam filmleri için de kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Uygun bütçeli şık telefon vivo V29 Lite ile ‘’Hayat Kutlamaya Değer’’

Şık tasarımı, materyal kalitesi ve güçlü kamera performansıyla öne çıkan V Serisi’nin yeni üyesi V29 Lite modeli, orta segment akıllı telefonlarda bir ilk olan 120 Hz kavisli AMOLED ekranı ile tüketicilere estetik ve konforlu bir telefon deneyimi sunuyor. Rakiplerini geride bırakan güçlü kamera ve fotoğrafçılık özellikleri ile bütçe dostu V29 Lite, en mutlu anları ölümsüzleştirerek tüketicilere hayatın her an kutlamaya değer olduğunu hatırlatıyor.