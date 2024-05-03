Victoria’s Secret ile güneş seni çağırıyor

Güneşin bizi çağırdığı, renklerin ahenkle dans ettiği ve desenlerle bütünleşeceğiniz koleksiyonumuz “Escape to Summer” ile güneşe merhaba demeye hazır mısınız?

Bu yaz plaj çantanızda göz kamaştıran plaj koleksiyonumuz, tropikal esintilerin ve palmiye detayların dikkat çektiği iç giyim parçalarımız hakim olacak.

Palmiye desenlerinin iç giyim koleksiyonunda taşlarla bütünleştiği, korse üstlerin ön plana çıktığı ve seksi silüetlerin yer aldığı bu özel koleksiyon yazın vazgeçilmeziniz olacak.

Oldukça eşsiz moda parçalarından oluşan iç giyim koleksiyonu kıyafetler ile gözalıcı kombinler yaratmalarını sağlayacak.

Uyku giyim parçalarını ise adeta plaj partilerine veya gece davetlerine giymek isteyeceksiniz.

90’lı ve 2000’li yılların başlarındaki klasik silüetlerinden ilham alan bu yaz koleksiyonu ile yaza hazır favori stilinizle geçmişi kucaklamaya hazırlanın. Siyah, lime, beyaz, yeşil, turkuvaz, leopar ve kahve tonlarının hakim olduğu koleksiyon, makrome tekniği, taşlar ve payet detaylarıyla buluşarak, tüm zarafetiyle ön plana çıkıyor.

Kokusunu her içinize çektiğinizde sizi tropikal adaların kıyılarına alıp götüren Bombshell Isle ise Okyanus Havası, İnci Şakayık ve hindistan cevizi notalarıyla teninizde ferahlatıcı rüzgarlar estirecek. Ruh halinizi yükselten ve kendinizi okyanus esintileri altında hissetmenizi sağlayan bu limited edition yaz parfümü “Escape to Summer” koleksiyonu ile plaj çantanızın tamamlayıcısı oluyor.

Yazın en güzel tatil rotalarından ilham alan ve çok özel parçalardan oluşan bu koleksiyon 8 Mayıs’ta mağazalarda ve uygulamada. Limitli stoklu bu harika parçaları kaçırmayın.