Vichy’den görkemli tanıtım

Dermatologlar tarafından en çok tavsiye edilen yaşlanma karşıtı cilt bakım markası Vichy’nin kırmızı dünyasından ilhamla büyüleyici bir atmosfere bürünen Binbirdirek Sarnıcı’nda, Vichy Marka Müdürü Simge Döngel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtıma aralarında; Mert Vidinli, Pelin Kaya, Akasya Asıltürkmen, Bilge Yenigül, Meriç Küçük, Pınar Hotiç, Mihre Mutlu ve Katre Turan’ın da yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. Özel deneyim alanlarında ürünü yakından inceleyen davetliler, ayrıca göz bakımıyla ilgili merak ettikleri konularda da uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu.

Yaşlanma, glikasyon ve çevresel etkenler gibi faktörlerle kolajen üretiminin yaş ilerledikçe %75 oranında azaldığını* ve kolajen kaybının hızlandığını söyleyen Vichy Marka Müdürü Simge Döngel, “Özellikle göz çevresi; çevresel etkiler, yaşam tarzı ve hormonal değişiklikler kaynaklı kolajen kaybı belirtilerinin görüldüğü bölgeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Yaşlanma karşıtı bakımda en çok satan Vichy Liftactiv Collagen Specialist Krem, cildin ihtiyacı olan birden fazla kolajen tipinin üretimini destekleyen pro-peptit teknolojisi ile kapsamlı kolajen bakımı sunuyor.

Peptitler, Pro-xylane ve Cg Vitamini içeren Vichy Liftactiv Collagen Specialist Göz Kremi, Vichy Collagen Specialist Bakım Kremi ile birlikte rutin olarak günde iki defa kullanım sonrası; kaz ayağı kırışıklıkları, göz altı kırışıklıkları, göz altı torbaları, koyu halkalar ve düşük göz kapakları gibi 5 yaşlanma belirtisinin görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor, %+200 daha fazla kolajen üretimi desteği ve 5 tip kolajeni artışı** ile göz çevresi için daha genç görünüm ve 360° bakım sunuyor” dedi.

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Göz Kremi’nin parfümsüz formülü, hassas cilt üzerinde dermatolojik ve oftalmolojik kontrol altında test edilmiştir.

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Göz Kremi 15 ml, Önerilen Tüketici Satış Fiyatı: 1.499 TL

*Cilt kolajeni, yoğunluk ve cilt kalınlığında yaşın ve cinsiyetin etkisi Sam Shuster & al

**Aktif içerikler üzerinde in vitro test