Vergin Dinger'den 'Canın Sağolsun'

2009’da "Bile Bile" albümüyle parlayan Dinger, bu kez yurt dışında aldığı ödüllerle dikkat çeken Ferdi Karameşe’nin derin izler bırakan bestesiyle duygusal bir zirveye ulaşıyor. "Canın Sağolsun" ile Dinger, kariyerinde bir dönüm noktasına imza atarken, dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim vadediyor. Canın Sağolsun"un söz ve müziğinde başarılı müzik adamı Karameşe’nin duygusal dokunuşları öne çıkarken, Suat Durmuş’un mix ve mastering çalışmaları şarkıya derinlik katıyor. Hem naif hem de sitemli sözleri ve unutulmaz melodisiyle "Canın Sağolsun," yayınlanır yayınlanmaz müzik listelerinde üst sıralara yerleşmeyi hedefliyor.

Klip çekimlerinden de büyük heyecan duyduğunu belirten Dinger, sahnede geniş repertuvarıyla bilinse de kendisini özellikle fantezi müziğe yakın hissettiğini ifade etti.Türkiye ve Almanya’da bol konser programıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan sanatçı, Karameşe Müzik etiketiyle yayınlanacak olan bu yeni eserle müzikseverlere unutulmaz bir dinleti sunmayı amaçlıyor.