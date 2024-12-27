Vega Ajans’tan 25. yıl kutlaması

Etkinlik, sanatçı & celebrity menajerlik ve prodüksiyon hizmetlerinde yerli ve global birçok markaya proje geliştirme, marka konumlandırma ve iletişime dair kapsamlı hizmetler sunan VEGA AJANS ve teknoloji yatırımlarıyla sektörün önde gelen kuruluşu DİGİVEGA, 2025’in gelişini tüm ekibi ve dostlarıyla kutladı.



Vega Ajans’ın 25’nci yılının da kutladığı gecenin ev sahipliğini Ajans Başkanı Vildan Mumcu Özol ile Kurucu Ortağı Gökhan Mumcu, Genel Koordinatör Ahmet Berksoy ile Digivega Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Özol yaptı.

Vega Ajans ile Digivega’nın iş, sanat ve televizyon dünyasından iş ortakları ile dostlarının katıldığı gecede Özge Fışkın sahne aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde “Cihan Abla” Cihan Hatipoğlu, DJ performansıyla konuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Vega Ajans ile Digivega’nın Kağıthane’deki ofis binasında gerçekleştirilen, 25’nci yıl kutlamasıyla birlikte yeni yıla da ‘merhaba” denilen geceye; Yekta Kopan ile eşi Burcu Kopan, Nefise Karatay, Murat Aygen, Gizem Erman Soysaldı, Oylum Talu, OzanTalu, TV programcısı Didem Uğurlu ile eşi Emre Aksoy, keman sanatçısı Ceren Aksan, DJ “Cihan Abla” Cihan Hatipoğlu, Şebnem Schaffer, gecce.com yazarı Caner Ural, Ece Dizdar, Yasemin Şefik, Burcu Hakyemez Dal, Brenda Berin, Hakan Çimenli, Gölden Göl, Tolga Kurada, Cenk Doğar, Güliz Ayla, Neslihan Yavuzcan, İsmail Başkaval, Ezgi Avcı, Kaan Akıncı ve Cihan Erduran katıldı.