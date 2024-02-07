Vedat Milor: Tweet’lerim de karakterim de doğaçlama

Teve2’de yayınlanan yeni programı ‘Tadına Doyamadım’ ile seyircisiyle tekrar buluşan Vedat Milor Hakan Gence’nin sorularını yanıtladı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Vedat Milor, “Tweet’lerim doğaçlama oluyor. Karakterim de öyle... Kalem beni belli yönlere götürüyor” diyor.

Hürriyet Lezzetli Hayat yazarı da olan Milor: “Bazı şefler kendilerini sanatçı olarak görüyor ve lezzetten çok görünüşe odaklanıyor. Bu kötü bir gelişme. Mesela altın yedim. ‘Bunun bir tadı var mı, ben alamadım’ dedim, ‘Yok’ dediler. Sunum amaçlı sadece.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle bugün saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.