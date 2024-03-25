“Veda” oyunundaki başarısıyla Leyla Feray’a “Vasfi Rıza Zobu Ödülü”

Anadolu’dan İstanbul’a gelerek üniversite eğitimi alan gençlere otuz iki yıldan bu yana karşılıksız eğitim bursu veren YEKÜV Vakfı (21.yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” nedeniyle her yıl en başarılı bir genç tiyatro oyuncusunu ödüllendiriyor. Türk Tiyatrosu’nun efsane isimlerinden Vasfi Rıza Zobu anısına 27 yıldan bu yana aralıksız olarak bu ödülü veren YEKÜV, bu yıl “27. Yılın En Başarılı Genç Tiyatro Oyuncusu Ödülü”nü Tiyatrokare’nin “Veda” adlı oyununda “Mehpare” karakterini canlandıran Leyla Feray’a verdi.

Nedim Saban tarafından sahneye konulan, yazar Ayşe Kulin'in “Veda” adlı romanından uyarlanan oyundaki performansıyla, alkış yağmuruna tutulan güzel oyuncu Leyla Feray’a ödülü, Nişantaşı Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları Tiyatro Salonu’ndaki oyunun sonunda başrol oyuncusu Nevra Serezli ve tüm oyuncu kadrosu ile seyirci önünde YEKÜV Vakfı başkanı Tülay Erkan ve yönetim kurulu üyesi Göksel Ekmekçi tarafından verildi.

YEKÜV Vakfı ayrıca uzun yıllardır tiyatroya önemli katkılarından dolayı usta yönetmen ve yazar Nedim Saban’a da özel plaket verdiler. Nedim Saban Vasfi Rıza Zobu anısına verilen “Yılın En Başarılı Genç Tiyatro Oyuncusu Ödülü”nü YEKÜV Vakfı’ndan üçüncü kez almanın gururunu yaşadıklarını belirterek “Leyla Feray gerçekten rolünün hakkını veren çok başarılı bir genç oyuncumuz. Onunla gurur duyuyoruz” dedi.

Vakıf başkanı Tülay Erkan’da konuşmasında eğitim ve kültür vakfı olarak hem eğitim hem de kültür alanında başarılı gençleri desteklediklerini belirterek “Gençler bizim yarınlarınız, onları her alanda desteklemek cumhuriyetimizin bize verdiği bir görevdir” dedi. Oyunu kalabalık bir seyirci grubunun yanı sıra YEKÜV Vakfı Yönetim Kurulu ve üyeleri de izleyenler arasındaydı.