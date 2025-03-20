“Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülü” Nezaket Erden’e

Anadolu’dan gelerek İstanbul’da devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere karşılıksız eğitim bursu veren “Yirmi Birinci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı”nın (Yeküv) sanatı ve sanatçıyı desteklemek adına verdiği Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülü, 1998 yılından bu yana her yıl vakıf yönetim kurulu tarafından belirlenen sanatçılara veriliyor.

Bu yıl ki ödüle yönetmenliğini Hakan Emre Ünal’ın yaptığı “Sevgili Arsız Ölüm Dirmit” oyunundaki tek kişilik müthiş performansı ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Nezaket Erden’e layık görüldü. Önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da sahnelenen oyunun ardından başarılı sanatçıya ödülünü, Yeküv Vakfı başkanı Tülay Erkan ve yönetim kurulu üyesi Göksel Ekmekçi tarafından seyircinin ayakta alkışları arasında verildi.

Usta yazar Latife Tekin’nin aynı adlı romanından hem tiyatroya uyarlayan hem de tek başına sahneleyen Nezaket Erden, tek perde olarak seksen beş dakika boyunca sahnelediği oyun, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini, ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Sıkıştıkları tek odalı evde, şehre tutunma mücadelesinde hepsi kendilerince bir yol tuttururken, Dirmit ise durmak bilmeyen merakı ve direnme gücü sayesinde karşısına çıkan zorluklarla baş etmenin türlü yollarını buluyor.

Ödül törenini ardından konuşan Yeküv Vakfı başkanı Tülay Erkan “Harika bir performans ile harika bir oyunu soluksuz izledik. Türk tiyatrosunun büyük üstadı Vasfi Rıza Zobu adına yirmi yedi yıldan bu yana verdiğimiz bu önemli ödülü bu yıl Nezaket Erden’e verme konusunda yanılmadığımızı da gördük. Kendisini tebrik ederim muhteşemdi” dedi. Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki oyunu izleyen kalabalık seyirci arasında ünlü oyuncu Ali Sunal’da vardı.