Vanilla Rococo’dan rengarenk yaz pastaları  

Vanilla Rococo eşsiz reçetelerinin yaz renkleriyle buluştuğu tasarımlarıyla mevsimin en özel an’larını karşılıyor. Yazın enerjisini yansıtan renkli ve özel tasarım pastalar, kişiye özel alternatiflerle eşsizliğini koruyor. Vanilla Rococo yazın enerjisini ve ruhunu yansıttığı dört yeni pasta tasarımıyla doğum günlerine neşe ve anlam katmaya devam ediyor.

Kutlamalara renk katan dört yeni pasta

Vanilla Rococo, Why Not Coconut, Pink Fluffy, Olivia ve Funny olmak üzere yaza özel olarak tasarladığı dört farklı pasta çeşidiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz pastaları; çikolatalı kek ve çikolatalı ganaj üzerine rengarenk çiçekler, laleler, altın çilek, kırmızı meyveler ve etkileyici süslemeler ile tasarlanıyor. Vanilla Rococo’nun akıllardan silinmeyen özel reçeteli buttercream’i ise dış süslemelerin tercihi olmaya devam ediyor. Özel gün ve doğum günü gibi kutlamalarda da tercih edilen artizan pastalar ise kişiye özel dokunuşlar ile son halini alıyor.

Vanilla Rococo’nun yeni yaz pastaları ve diğer tüm lezzetler için Vakko L’Atelier mağazaları ve https://vanillarococo.com/’u ziyaret edilebilir, yazlık lokasyonlarda ise Bodrum, İzmir ve Göcek Vakko L’Atelier şubelerinden sipariş verebilirsiniz.