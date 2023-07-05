Vanilla Rococo’dan rengarenk yaz pastaları  

Vakko L’Atelier çatısı altında bulunan Vanilla Rococo, 2023 yazına renkli, lezzetli ve şık pasta tasarımlarıyla neşe katıyor. Couture pastacılık anlayışı ile hayat bulan ve renklerin özgür dokunuşlarıyla yorumlanan Vanilla Rococo’nun yeni yaz pastaları, yaşamın benzersiz kutlamalarına eşlik ediyor.

 

Vanilla Rococo eşsiz reçetelerinin yaz renkleriyle buluştuğu tasarımlarıyla mevsimin en özel an’larını karşılıyor. Yazın enerjisini yansıtan renkli ve özel tasarım pastalar, kişiye özel alternatiflerle eşsizliğini koruyor. Vanilla Rococo yazın enerjisini ve ruhunu yansıttığı dört yeni pasta tasarımıyla doğum günlerine neşe ve anlam katmaya devam ediyor.  

Kutlamalara renk katan dört yeni pasta 

Vanilla Rococo, Why Not Coconut, Pink Fluffy, Olivia ve Funny olmak üzere yaza özel olarak tasarladığı dört farklı pasta çeşidiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz pastaları; çikolatalı kek ve çikolatalı ganaj üzerine rengarenk çiçekler, laleler, altın çilek, kırmızı meyveler ve etkileyici süslemeler ile tasarlanıyor. Vanilla Rococo’nun akıllardan silinmeyen özel reçeteli buttercream’i ise dış süslemelerin tercihi olmaya devam ediyor. Özel gün ve doğum günü gibi kutlamalarda da tercih edilen artizan pastalar ise kişiye özel dokunuşlar ile son halini alıyor. 

Vanilla Rococo’nun yeni yaz pastaları ve diğer tüm lezzetler için Vakko L’Atelier mağazaları ve https://vanillarococo.com/’u ziyaret edilebilir, yazlık lokasyonlarda ise Bodrum, İzmir ve Göcek Vakko L’Atelier şubelerinden sipariş verebilirsiniz. 

 

 

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