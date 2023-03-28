Vakkorama’dan Özgür ve Yaratıcı Yeni Koleksiyon

Vakkorama, barış, aşk ve özgürlük temaları ile hazırladığı yeni sezonunda moda tarihinin özgür ruhlu zamanlarına uzanan bir duyguyu yansıtıyor. İlhamını aşk yazının felsefesiyle birlikte barış, sevgi ve mutluluk kelimelerinin gücünden alan yeni sezon; doğayı, müziği ve cesur bir stili özgür ruhuyla yeniden yorumluyor.

Vakkorama’nın yeni sezon dışa vurumunda, ‘hippi’ kültürünün sevgi algısından yansıyan soyut tasarımlar ve çiçek desenleri dikkat çekiyor. Beraberlik hissiyle güçlenen genç zihinlere duyulan umudun, sanat yoluyla vurgulanarak yaratıcı ifadenin altının çizildiği sezonun odağında ise evren yer alıyor. Koleksiyon boyunca, renk blokları ve illüzyonist çizgilerin öne çıktığı tasarımlar dinamik bir çizgiyi ortaya koyuyor. Mutluluğu ve barışı vurgulayan Vakkorama koleksiyonu, 2023 İlkbahar/Yaz sezonunda geçmişin döngüsünden esinlenen bir aşk yazı çağrısında bulunuyor.



Vakkorama yeni sezonunda rengarenk tasarımlarıyla yaza, aşka ve beraberliğe sınır tanımayan bir stil sunuyor.