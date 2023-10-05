Vakkorama’dan sonbahar- kış sezonuna özel temalı parti

Moda, sanat ve sporun buluşma noktası Vakkorama, batının renkli doğasından ilham alan ‘Keep on Riding’ temasıyla yeni sezonu karşılıyor. Her sezonunda birbirinden farklı tarzları bir araya getiren Vakkorama, Akmerkez’de bulunan mağazasında yeni koleksiyonuna özel bir parti düzenledi. İş ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı partide Yaz Yüceil ve Nazlı Var’ın DJ performansları gerçekleşti.

Partide yeni sezon koleksiyonu gösteriminin yanı sıra keyifli oyunlar ve konsepte uygun Vakkorama şefinin özel olarak hazırladığı yiyecek sunuldu. Davetlilerin de mağazanın sezon temasına özel dekoruna uygun kovboy kostümleriyle katıldığı parti renkli görüntülere sahne oldu.

Western temasının işlendiği yeni sezonunda Vakkorama, hayatı özgürce ve doyasıya yaşamaya teşvik ediyor. Doğal renklerin, rahat ve dayanıklı kumaşların öne çıktığı koleksiyon, konfor katan detaylarla modaya özgün bir anlayış getiriyor.

Vakkorama’nın sunduğu macera dolu yeni sezon koleksiyon tüm Vakkorama mağazalarında ve https://www.vakkorama.com.tr/ ‘de.