Vakkorama Cafe’den günün her anına özel tatlı seçkisi

İkonik lezzetleri yaratıcı yaklaşımlarla buluşturan Vakkorama Cafe, mevsime uygun olarak seçilen taze malzemelerle hazırladığı tatlı menüsü ile misafirlerini eşsiz bir gastronomi rüyasına çıkarıyor. Eşsiz tarçın ve karamel sosuyla süslenen, vanilya aromalı dondurma ile sunulan Apple Crumble Pie, mısır gevreğinin çikolatalı sos ile buluşmasıyla yaratılarak vanilyalı dondurma ile servis edilen Corn Flakes Chocolate Mousse tatlıları, tatlı sevenlerin beğenilerine sunuluyor. Kırık milföy hamurlarının ve pastacı kremasının çilek sosu ile birleşmesiyle yaratılan Millefeuille ve gerçek bir İtalyan lezzeti olan Tiramisu ise iştah kabartıyor.

Menü içerisinde ek olarak yer alan ‘Tatlı Kahvaltı’ menüsü ise geleneksel kahvaltılara alternatif yaratıyor. Yaban mersini sos ve maple şurup eşliğinde pudra şekeri ile süslenmiş Blueberry Pancake ve yoğun çikolata parçacıkları ile hazırlanan Chocolate Chip Pancake güne başlamak için alternatif lezzet arayanların beğenisine sunuluyor.

Müzik performansları, sürpriz aktiviteleri ve benzersiz atmosferi ile şehrin gözde mekanları arasında yer alan Vakkorama Cafe, mutfağının vazgeçilmez sunumlarının yanı sıra daima yenilenen özgün yorumlarıyla da geniş bir seçkiye yer vermeye devam ediyor.