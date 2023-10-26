Vakko L’atelier Nişantaşı misafirlerini gastronomi yolculuğuna çıkarıyor

Vakko L’Atelier Nişantaşı haftanın 7 günü farklı lezzetler sunduğu Brunch, Aperitivo ve High Tea saatleri ile sonbahara özel bir başlangıç yapıyor. Fransız şeflerin usta ellerinde hazırlanan lezzetler ve sıra dışı içecekler ile servis ediliyor. Hafta içi her gün 15.00 - 17.00 saatleri arasında High Tea menüsü, 18.00 – 20.00 saatleri arasında Aperitivo menüsü, hafta sonu ise 12.30 – 15.00 saatleri arasında benzersiz Brunch menüsü ile Vakko L’Atelier, İstanbul’un eşsiz konumunda unutulmaz an’lara ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonları Vakko L’Atelier’in Brunch menüsü ile keyifli hale geliyor

Dünya lezzetlerini şık ve özgün bir şekilde deneyimlemek isteyenleri zengin bir seçki, Vakko L’Atelier Nişantaşı’nda bekliyor. Vakko L’Atelier brunch menüsü; özenle hazırlanan başlangıçlar, farklı ev yapımı malzemelerle donatılmış şarküteri lezzetleri, çeşitli pastane ürünleri, ekmek seçkisi ile hem göze hem de damağa hitap ediyor. Başlangıçta granola, incir, kuru kayısı, taze meyveler ile hazırlanan reçel gibi seçeneklere, Vakko Patisserie’nin en özel seçkilerinden olan kruvasan, börekitas ve pankek eşlik ediyor. Geniş bir seçki sunan Vakko L’Atelier brunch menüsünde şarküteri ürünleri, rozbif ve somonlu seçenekler de bulunuyor. Keyifli konumuyla Vakko L’Atelier brunch menüsü; sağlıklı atıştırmalıklardan, küçük ve lezzetli tatlı kaçamaklarına kadar pek çok alternatif sunuyor. Vakko L’Atelier Nişantaşı Cumartesi ve Pazar günleri 12.30 – 15.00 saatleri arasında misafirlerine lezzetli bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Güne keyifli bir mola

Hafta içi her gün 15.00- 17.00 saatleri arasında Vakko L’Atelier’de gerçekleşen High Tea saatinde Vakko şıklığı ile sunulan sandviç çeşitleri, her an’a mutluluk katan makaronlar, taze meyvenin doğallığını yansıtan mini delight confiture gibi lezzetler sunuluyor. Çayın, kahvenin ve keyifli içeceklerin yanına eşlik eden tatlı seçenekleri ise hafta içi sıradanlığına farklılık katarak, Vakko dostları ile buluşuyor.

Zarif bir akşamüstü buluşması: Aperitivo

Vakko mutfağının klasikleşmiş özgün lezzetlerinden oluşan Aperitivo menüsü haftanın günlerine lezzet katıyor. Mini sandviçler, Vakko L’Atelier imzası taşıyan börekitas, Fransız tartı olan mini quiche lorraine, bu lezzetlere eşlik eden atıştırmalıklar ve içecekler hafta içi her gün 18.00 – 20.00 saatleri arasında akşam üstü buluşmalarında veya iş çıkışlarında keyifli vakit geçirmek isteyenlere özel olarak sunuluyor.