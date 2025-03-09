Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Senem Kuyucuoğlu, geri dönüş sebebini açıkladı! Şok itiraflar!

Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı City's çıkışı ortaya çıktı.



Uzun bir aradan sonra görüntülenen model, annesinin beş aydır yoğun bakımda olduğunu söyleyerek, "Ben iyiyim annem rahatsız onun sağlık sorunlarıyla ilgileniyorum. Annem beş aydır yoğun bakımda. Allah'tan can çıkmayınca umut kesilmez bekliyoruz inşallah iyi olacak" dedi.



İstanbul’a çalışmak için döndüğünü söyleyen Senem Kuyucuoğlu, "Çalışmak lazım bir yerde parada İstanbul’da dönüyor biliyorsunuz mecbur geldik. Birkaç görüşmem var ama söyleyince nazar değiyor iş olsun ondan sonra arkadaşlar.



Zaten o kadar skandallardan sonra ben masum kaldım o yüzden liglere dönme zamanım gelmiştir artık.

Ben en azından kendime yaptım millet neler karıştırmış siz daha iyi bilirsiniz.

O yüzden artık zamanı geldi geri dönmemin. Her şey insanlar için hayata bir kere geliyoruz bu bedende o yüzden iyi değerlendirmek lazım. Ben herkesle barıştım umarım herkeste benimle barışmıştır" diye konuştu.