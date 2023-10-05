Uzak Doğu’nun en lezzetli noktası: Ken Sushi 

İstanbul Anadolu yakasında, Suadiye ve Erenköy’de Vertical İstanbul içinde iki şubesiyle hizmet veren Ken Sushi & More, malzeme kalitesi, orijinal reçeteleri, menşeinden gelen ham maddelerinin yanı sıra, dikkat çekici atmosferiyle gerçek bir modern Uzak Doğu deneyimi sunuyor.

Uzak Doğu mutfağı tutkunlarına özel lezzetler

Paylaşımlı sunumlar ile hazırlanan menüsü ile eğlence ve lezzeti odağına alan restoran, usta şeflerinin profesyonel dokunuşlarıyla Asya mutfağından seçkin tatlar sunuyor.

Damaklarınızı şenlendirmeye hazır olun!

Başlangıçlarda klasik Edamame’nin 3 farklı versiyonu ve tadına doyulmaz, tempura edilmiş karidesten yapılan Dainamaito Ebi ile enfes bir lezzet şöleni sunan Ken Sushi & More’un menüsünde, birbirinden zengin noodle ve pilav çeşitleri yer alıyor. Ana yemekte dana ve tavuk etinden hazırlanan spesiyal Uzak Doğu lezzetleri ile Asya mutfağı severlere leziz bir ziyafet sunan restoran, Kızarmış Ördek ile de misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Ken Sushi’nin renkli kıtırlar ve özel soslarla hazırladığı sushi rollerden Harakiri, Hi Barbie, somon, çilek ve Philedelphia peynirinden oluşan Crunchy Berry Cheese ve onlarcasıyla damaklarınızı şenlendirmeye hazır olun.

Sadece vegan seçeneklerden oluşan menüsüyle de fark yaratan Ken Sushi, lezzetli yemeklerinin yanı sıra kokteyl sunumları ile de Anadolu Yakası’nın en favori sushi restoranlarından biri olmayı sürdürüyor.

Ken Sushi’den lezzete davet

İstanbul’un Uzak Doğu restoranı Ken Sushi & More, eğlenceli, gerçek, modern ve en lezzetli Uzak Doğu mutfağını keşfetmek isteyen tüm misafirlerini, lezzete davet ediyor. Üstelik, “Tek sepet, çok lezzet” sloganıyla online siparişte devrim yaratan uygulama Yemek Hazır ile %50 ye varan indirimlerle adresinize de sipariş verebilirsiniz.