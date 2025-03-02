Uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz açıklama yaptı!

Dilan Polat ve Engin Polat, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi çift, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.



Çiftin avukatı Sevinç Horoz, açıklama yaptı.



Horoz, Müvekkillerim Engin Polat ve Dilan Polat hakkında Gözaltı Talimatı verildiği yönünde basında çıkan haberler karşısında açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur. "Müvekkillerimin ailecek tatile gittiği ve sabah kahvaltı öncesi herzaman yaptığı gibi her anını instagram adlı sosyal medya hesabında paylaştığı götüntülerden kötüniyetli bir kısım kullanıcı tarafından Uyuşturucu Kullanımı varmış gibi bir izlenim yaratılarak başlatılan Kamuoyu algısı sonrası söyleyeceklerimiz şu şekildedir;

- Müvekkillerim ifade vermeye ve kan örneği vermeye hazırdır.

- Müvekkillerimin uyuşturucu madde kullanması söz konusu dahi değildir.

- Açıkca yapılan bu algı itibar suikastidir. Maalesef asılsız ihbarlar neticesinde de Savcılık makamı müvekkilerimiz çağrıldıklarında her zaman ifade vermeye hazırken haklarında gözaltı talimatı kararı vermiştir.

- Bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından Polat ailesi açıkça hedef haline getirilmektedir ve halk bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından kin ve düşmanlığa sevk edilmeye ve bölüştürülmeye çalışılmaktadır.

- Yapılanlar artık insan onuruna yakışmayacak bir hal almış, adeta kin ve nefret unsuru haline getirilen bir ailenin infaz edilmesi için bir kesimin yoğun çabasıyla başa çıkmaya çalışmaktayız.



- Bugün müvekkiller Dilan ve Engin Polat üzerinden sosyal medyada etkileşim uğruna veya kin ve nefret duygusuyla yapılan asılsız haberler karşısında hertürlü yasal hakkımızı kullanacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Müvekkillerim bir anne ve babadır, toplumun en temel yapı taşı bir aile iki küçük çocuğu ile perperişan edilmek yok edilmek istenmektedir. Buna bir son verilmek zorundadır.

Zan ile insan yargılamak ne inançlarımız ile ne de adalet sistemimiz ile bağdaşır. Adalete olan güvenimiz tamdır ancak kanun önünde eşitlik ilkesinin gözardı edilmemesini talep etme zorunluluğumuzun doğduğunu da saygıyla beyan ederiz" ifadelerini kullandı.