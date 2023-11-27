Ustalar 'Alevli Günler'de buluştu

Irmak Bahçeci’nin yazdığı, Yıldıray Şahinler’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Alevli Günler” oyunu ilk kez izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği oyunun, 25 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde prömiyeri gerçekleşti. Oyunun prömiyerine Nur Fettahoğlu, Deniz Barut, Yüksel Aksu, Melda Gür, Taner Rumeli, Filiz Ahmet, Hakkı Ergök gibi birçok ünlü isim katıldı.

Kimi zaman kahkahalara boğan, kimi zaman düşündüren, usta oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan oyunda; Bahtiyar Engin, Erkan Can, Güven Kıraç ve Levent Ülgen seyircilere çağdaş bir “Yaşar-yaşamaz” hikayesi sunarken oyuna gelenlere keyifli bir gece yaşattı. Temponun hiç düşmediği oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Birbirinden usta oyuncuların bir araya geldiği Alevli Günler oyunu, 29 Kasım’da ise Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi’nde, 30 Kasım’da Sahne Dragos’ta, 13 Aralık’ta Trump Sahne’de ve 22 Aralık’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi’nde izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Oyun; birbirinden hiç kopmamış üç dostun, içlerinden birinin gayet doğal bir isteğini gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda, hiç beklemedikleri çeşitli anlaşmazlıklarla ve anlayışsızlıklarla karşılaşmalarını gözler önüne seriyor. Bir Türk Kültürü profesörünün inancı gereği öldükten sonra yakılmayı vasiyet etmesi üzerine, çoğunluğun içinde azınlık olarak yaşamanın getirdiği hem bireysel hem toplumsal mücadele, mizahi ve eleştirel yönden ele alınıyor.

KONU:

Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş… Biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk Kültürü profesörü olmuş üç kafadar… İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmayı vasiyet edince farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıkla karşılaşır, bize çağdaş bir “Yaşar-yaşamaz” hikayesi sunarlar.