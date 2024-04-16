Ustadan veliahtına tam destek

Yüksel Didikoğlu kısa bir süre önce yayınlanan ve 12 eserden oluşan ( Usta işi usta izi, Musa Eroğlu Türküleri ) adlı albümü ile dinleyicisi ile buluştu. Yayın tarihinden itibaren dinleyici tarafından yoğun ilgi ile beğeni ile karşılanan albümün 3 eseri (Mihriban, Kına Nazlım ve Halil ibrahim ) türküleri Musa Eroğlu ve Yüksel Didikoğlu ile düet şeklinde yeniden yorumlandı.

2013 yılında özel bir ulusal kanalda yayınlanan Veliaht isimli yarışma programında Musa Eroğlu’nun veliahtı olarak katılan ve yarışmanın birincisi olan Yüksel Didikoğlu; yollarının kesiştiği günden beri müzik birlikteliklerini usta çırak ilişkisi ile devam ettirdikerini aktardı.

Usta sanatçı Musa Eroğlu, Yüksel Didikoğlu na 12 eserini okuması için stüdyo aşamasında koçlukta yaptı. Ankara ASC stüdyolarında Ahmet Özgül aranjörlüğü ve yönetmenliğinde çalışılan albüm halk müziği dalında çok önemli bir çalışma olarak değerlendirmekte olup dinleyici tarafından çok beğenildi. Bu albümü kendisi ve müzikal kariyeri için unutulmaz bir çalışma olarak değerlendiren Yüksel Didikoğlu, halk müziği sevenlere ve gelecek nesillere bu türküleri kendi yorumuyla aktarabilmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Büyük bir titizlikle çalışılan albüme çok değerli sanatçılar Erdal Erzincan, Ahmet Özgül, Cem Aksel, Cihan Orhan, Ferhat Erdem, Murat Söğüt, İskender Kar, Sedat Akdağ, İlker Karsavuran, Ömer Şentürk, Burak Çakır, Eren Can Yıldız gibi önemli isimler ve diğer müzisyen dostları enstrümanları ile önemli katkıda bulundular. Her birine sonsuz teşekkürlerini ileten sanatçı bu güzel isimlerle çalışmanın ayrı gururunu yaşadığını belirtti. Halk müziğinin geri planda tutulduğunu belirten sanatçı, gerçek türkü severlerin bu tür çalışmalara gerekli önemi vereceklerine inandığını ifade etti.