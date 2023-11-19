Usta oyuncu Güngör Bayrak'tan kötü haber!

YeniGünaydın'ın haberine göre; 80’li yılların moda ikonu, Yeşilçam'ın yıldızı Güngör Bayrak, geçtiğimiz yıllarda pankreas rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmüş daha sonra pankreası ameliyatla alınmıştı. 67 yaşındaki sanatçıdan kötü haber geldi. Leydi lakaplı sanatçının kanser hastalığına yakalandığı özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.



PERİ MASALLLARINA İLHAM VEREN HAYATI

Güngör Bayrak, Konya’nın 16 hanelik Elmasun Köyü’nde Şerife olarak dünyaya gelip üç aylıkken evlatlık verilmiş. Modellikten şarkıcılığa, şarkıcılıktan oyunculuğa geçiş yapan ‘Altın Portakal’ ödüllü sanatçının hayatı, peri masallarına adeta ilham veriyor...

1987 YILINDA LEYDİ ÜNVANINI ALDI

Hemşirelik okulundan maddi imkânsızlıklar yüzünden ayrılıp İstanbul'da bir otelin lobisinde kahve servisi yapmaya başladı, adı 'Kahveci Güzeli'ne çıktı. Ardından büyük bir firmanın mankeni oldu, sonra da 20'ye yakın filmde rol aldı.'En İyi Kadın Oyuncu' başta olmak üzere çok sayıda ödül aldı. Sahnelerde de çok başarılıydı, bir dönemin assolistiydi...Daha sonra 1987 yılında büyük bir aşk ile Cezayir asıllı Havari Berichi ile evlendi ve 'leydi' ünvanını aldı Bayrak. Paris'e yerleşti, yıllarca orada yaşadı. 1996 yılında Türkiye'ye gelip yarım bıraktığı eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 2006 yılında eşinden boşandı ve Bülent Özyürük'le ikinci evliliğini yaptı.