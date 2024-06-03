Ünlülerden sokak hayvanlarına destek

Sokak hayvanlarını simgeleyen tişörtler ve dövizlerle etkinliğe katılan ünlüler arasında Özge Özder, Melis Birkan, Didem Balçın, Elçin Afacan, Serkan Rukay Ayıköz, Emre Bulut, İlda Özgürel, Gizem Sevim ve Demircan Kaçel dikkat çekti. Ünlülerin bu anlamlı desteğiyle, sokak hayvanlarının sesi oldu.



ÖZGE ÖZDER: HAYVANLAR ÖZGÜRCE YAŞAMALI

"Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği"nin kurucularından Özge Özder, yasaların ve cezaların insanlar için olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Hayvanlar, doğanın bir parçası olarak özgürce yaşamaya hakları olan varlıklardır. Sokakta yaşayan hayvanlar uzun süre hayatta kalmıyor. En iyi şartlarda bile 5-8 yıl yaşıyorlar. On yıllardır toplu kısırlaştırma çağrısı yapıyoruz. Ancak kısırlaştırma da yetmiyor, çünkü ithal ya da çiftliklerde üretilen cins hayvanlar sokaklara atılıyor. Tarihimizde Hayırsız Ada'ya atılan hayvanların utancını yaşadık. Bu utancı tekrar mı yaşayacağız? Üreten, satan ve sokağa atan biziz. Hayvanlar masumdur."

MELİS BİRKAN: HİÇBİR CANLININ CANINI ALMA HAKKIMIZ YOK

Melis Birkan, yaşam hakkının her canlı için geçerli olduğunu belirterek, "Bir hayvanın ya da bir insanın öldürülmesi kararını vermeye hakkımız yok. Şehirde doğal hayat yok, her yer beton. Sokak hayvanlarının ömrü üç-dört yıl. Hastalık ya da araba çarpması yüzünden ölüyorlar. En azından bu hayvanların yaşam şartlarını iyileştirebiliriz." dedi.

DİDEM BALÇIN: ÇÖZÜM PARAYLA HAYVAN SATILMAMASI

Didem Balçın, hayvanların kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Petshop'larda hayvanlar satılıyor, laboratuvarlarda yeni türler üretiliyor. Çantalarında iki ay gezdirip sonra bu hayvanları terk ediyorlar. Çözüm, hayvanların parayla satılmamasıdır." dedi.

ELÇİN AFACAN: SİSTEM VİCDANSIZCA VE MERHAMETSİZCE

Elçin Afacan, sokak hayvanlarının haklarını savunmak için mitingde olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Doğru olan, zamanında gerekenin yapılmasıydı. Şu anki sistem vicdansızca ve merhametsizce. Devletin bu sürece daha çok bütçe ayırması gerekiyor. İnsanların zarar görmesini istemiyorum ama hayvanları öldürmek çözüm değil. Kısırlaştırma yapılmalı ve hayvanseverlerin ayrıştırılması durmalı. 'Hayvansever' ifadesinin bile ne anlama geldiğini sorguluyorum. Sistematik bir şekilde bu sorunları çözmek mümkün."