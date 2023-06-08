Ünlüler Konstanze açılışında buluştu

Alman ve Türk mutfağı lezzetlerini müdavimleriyle buluşturan Konstanze Restoran, Bodrum Turgutreis’te yaza en erken başlayan mekanlardan biri oldu. Mekan önceki gün verdiği davetle sezona merhaba dedi.

Konstanze Restoranın kurucusu Elif Dabritz’in ev sahipliğini yaptığı sezon açılışı oldukça hareketliydi. Sezona merhaba davetine katılan ünlü isimler, yerli ve yabancı davetliler, Turgutreis sahilde adalar manzarasıyla yaza siesta yaparak girdi.Ünlü isimlerin de yer aldığı Yaza Merhaba davetinde ev sahipliği yapan iş insanı Elif Dabritz eşi Roger Dabritz ile birlikte konuklarıyla tek tek ilgilendiler. Mekanın yaz sezonu açılış partisine Sinan Erkoç, İskender Paydaş, Suzan Kardeş, Açelya Elmas, Nil Ünal ve Nida Ünsal’ın da aralarında olduğu ünlü isimler katıldı.

YENİ ŞUBE YALIKAVAK’TA HİZMETE GİRECEK

Alman mutfağını Türk müdavimleriyle buluşturmak fikri EFDA Group’un kurucusu Elif Dabritz öncülüğünde 2020 yılında Bodrum’da başladı.Alman yemeklerini geniş Türk mutfağı çeşitleriyle birleştiren Konstanze Restoran, ilk şubesini 2020 yılında Turgutreis sahilde hizmete açmıştı. Yeni sezonu özel davetlileriyle karşılayan Konstanze Restoran ikinci şubesini bu ay içinde Yalıkavak’ta açmaya hazırlanıyor. Girişimci İş insanı Elif Dabritz, yiyecek ve hizmet sektöründeki yatırımlarına Safranbolu’da devam edeceğini açıkladı. Dabritz, Safranbolu’daki 200 yıllık tarihi bir konağı hem butik otel hem de restoran zincirinin yeni halkası olarak Türk turizmine kazandıracaklarını dile getirdi.



