Ünlüler iftarda buluştu

Ramazan ayının bereketini ve paylaşım ruhunu bir araya getiren özel bir iftar daveti, Yalvaç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Yalvaç’ın ev sahipliğinde Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu’nun organizasyonunda The Meat İstanbul’da gerçekleşti. İş, sanat ve medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı bu özel gecede geniş davetli topluluğu, lezzet dolu bir iftar sofrasında buluştu.

Bu anlamlı iftar yemeğinde, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı. Davete katılanlar arasında Petek Dinçöz, Seda Üren, Ece Gürsel, Simge Tertemiz, Nevra Serezli, Pelin Suade, Ferah Zeydan,Nil Karataş,Çağlayan Topaloğlu,Davut Güloğlu,Burçin Bildik, Ahmet-Dora Altınbaşak ,Ender Saraç ,Nurcan Sabur ,Tayyar Işıksaçan.Banu Noyan ve Melis Gurbet Bozkurt gibi isimler dikkat çekti. İş ve sanat dünyasının önemli temsilcileri, Ramazan’ın manevi atmosferinde bir araya gelerek hem keyifli sohbetler etti hem de The Meat İstanbul’un eşsiz lezzetlerini deneyimledi.