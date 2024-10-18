Ünlüler çocuklar için podyumda

Özel tasarımların ve birbirinden şık koleksiyonların tanıtılacağı Open Stage Moda Günleri başlıyor. Banu Noyan imzalı gerçekleşecek organizasyon 22-23 Ekim tarihlerinde ünlü isimlerin katılımıyla hayat bulacak. Çocuk Eğitim Derneği için başlayacak olan defileler, Demet Şener, Wilma Elles, Özge Ulusoy gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. 22 Ekim’de Özlem Sönmez, Nilgün Hurşutağaoğlu ve Cafer Andıç defileleri gerçekleşecek, 23 Ekim’de ise sanat güneşi Zeki Müren’in tasarımcısı olarak bilinen erkek modasının efsanevi ismi Muzaffer Çaha’nın “Ceremonial” isimli gala defilesi ile sonlanacak.

Defilede katılımcıları bekleyen birçok sürprizin yanı sıra podyumda da şaşırtıcı isimler yürüyecek. Ünlü şarkıcı Hakan Peker, Hakan Aysev, Gurur Aydoğan, Atilla Saral, Survivor yarışmasının yıldız isimleri Ogeday Girişken, ve Avatar lakaplı Atakan Arslan podyuma çıkacak isimler arasında.