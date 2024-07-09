Ünlü tiyatroculardan genç sinemacılara destek

Körfez Belediyesi Altın Kiraz Festivali’ne de denk gelen “2. Kısa Film Festivali” yerli sinema sektörünü desteklemek ve genç sinemacılara yol açmak ilkesiyle Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün ev sahipliğinde Hereke Kalesi’nde düzenlendi ve büyük ilgi gördü.

Yeşilçam yönetmenlerinden ve festival sanat koordinatörü Avni Kütükoğlu’nun ilçede yaşayan sinemaya meraklı genç yeteneklere beş ay boyunca “Genç Sinema” adı altında verdiği eğitimlerden sonra genç sinemacılar senaryolarını yazarak, yönetmenlik yaptıkları aynı zamanda rollerini canlandırdıkları kısa filmlerini çektiler. Çekilen kısa filmler önceki gece Tayyar Işıksaçan'nın sunduğu özel gecede sinema severlerin yanı sıra festival jürisi ile buluştu. Gösterimi yapılan beş kısa film de büyük beğeni topladı.

GENÇSİNEMACILAR ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Beş aylık bir eğitim süresi içinde ünlü yönetmen Avni Kütükoğlu’ndan sinema üzerine eğitim alan genç sinemacılar jüri üyelerinin seçimleri ile ödüllerine kavuştular. Gecede “Yüreğimin Acısı” adlı kısa film “En İyi Film” ödülünü alırken, “Gece Gündüz” kısa film ile Ahmet Ekrem Şahin “En İyi Yönetmen”, Sefa Atıcı “En İyi Genç Erkek Oyuncu”, Zeynep Özdil “En İyi Genç Kadın Oyuncu”, Kırıkkalemler “En İyi Senaryo” ve “En İyi Film Müziği” ödülünü de “Otobüs” kısa filmi aldı.

ÜNLÜ OYUNCULARA ÖDÜL

Filmlere emeği geçen ve ödül alan genç sinemacılara plaketleri verilirken gençlere festivalde jüri üyesi olarak destek olan ve aynı zamanda da Yaşam Boyu Meslek Onur ödüllerine layık görülen tiyatro sanatçıları da festivale renk kattılar. Volkan Severcan, Çiğdemi Tunç, Ferdi Akarnur, Murat Serezli, Engin Benli, Emre Başer, Cenk Torun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigali, cast direktörü Tümay Özokur, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Nigar Pösteki ve Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü” plaketlerini aldılar. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt yaptığı konuşmada genç sinemacılara ve ünlü oyunculara katılımları için teşekkür ederek “Amacımız yerli ve milli sinema sektörümüze destek olmak, gençlerimizi yabancı sinema sektörünün kötü etkilerinden uzaklaştırmaktır. Ayrıca Körfez ilçesini bir sinema ve kültür sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu festival bu amaca öncülük edecektir. Bu nedenle büyük heyecan içindeyiz” dedi. Festivalin sanat koordinatörü Avni Kütükoğlu’da yaptığı konuşmada “Kısa film festivalimizdeki üretilen kısa filmlerin ve bu projenin farkı eğitim merkezli olmasıdır. İzleyeceğiniz kısa filmler Körfez Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen, destek veren herkese genç sinemacılar adına teşekkür ederim” dedi.

Murat Serezli yeni bir proje için üç yılda uzattığı saç sakal imajı ile dikkat çekti.

Gecenin düzenlendiği Hereke Kalesi’nde ayrıca Körfez Belediyesi Sanat Merkezi orkestrası çaldıkları enstrümanlar ile önemli yerli ve yabancı filmlerin müziklerinden oluşan bir konser verdiler. 2. Kısa Film Festivali’ne katılanlar arasında ev sahibi Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez ilçesi Kaymakamı Uğur Kalkar, İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Belediyesi Kültür Müdürü Mücahit Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigali ve siyasi parti ilçe başkanları yer aldılar. 2. Kısa Film Festivali’ne destek verenler arasında, bu yıl içinde yönetmen Avni Kütükoğlu tarafından kurulan özel tiyatro Harakas Tiyatro oyuncuları da vardı.