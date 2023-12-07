Ünlü sunucu Nursel Ergin, altı ay önce boşandığı Murat Akyer ile barıştı

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, sektördeki 20. yılını düzenlediği gala gecesinde büyük bir coşkuyla kutladı. Gecede Şevval Sam, sahne aldı. Gecede Şevval Sam, sahne aldı.

Önceki akşam Raffles Hotel de yapılan etkinliğe Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ ev sahipliği yaparken; spor, iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi. Gala etkinliğinin davetlileri arasında ise sunucu Nursel Ergin, oyuncu Samet Kaan Kuyucu, Ezgi Avcı, spor spikeri Seyhan Şaşko ve Ersin Düzen, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, cemiyet hayatının ünlü çifti Ahu-Süleyman Orakçıoğlu ve daha pek çok önemli isim yer aldı.



ESKİ EŞLER BARIŞTI

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Nursel Ergin, altı ay önce boşandığı eski eşi Murat Akyer ile barıştı. Bilyoner'in 20. yıl kutlamasına eski eşi Murat Akyer ile katılarak herkesi şok etti. Konu hakkında konuşan çift,"İki ay önce barıştık. Daha fazla birbirimizin hasretine dayanamadık. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yeniden evlilik neden olmasın "diye konuştular.