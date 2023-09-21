Ünlü sunucu Murat Ceylan motosikletini çalan hırsızla yüzleşti

Ünlü sunucu motosikletini çalan hırsızla yüzleşti. İşte detaylar...

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Murat Ceylan, elektrikli motosikletini Cihangir’deki bir otoparkın girişine park etti. İddiaya göre Ceylan, daha sonra motosikletini bulamadı ve emniyete başvurdu. Motosikleti çalan kişinin Fatih Ö. olduğu tespit edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Murat Ceylan, avukatı Begüm Güngör ile katıldı.


Ceylan, “Motosikletimi henüz bulamadım. Şüpheliden şikayetçiyim. Zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi. Fatih Ö. hakkında hırsızlık suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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