Ünlü şeflerin Kıbrıs’ta lezzet düeti  

Elexus Hotel'in ev sahipliğinde düzenlenen üçüncü "Şeflerin Düeti" etkinliği, Akdeniz'in ve Kıbrıs'ın zengin mutfak kültürünü katılımcılara tanıttı. Elexus Hotel Executive Şefi Veli Bayraktar ve Şef Mehmet Yalçınkaya'nın öncülüğünde üç gün süren etkinlikte, Akdeniz mutfağının geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla sunuldu. Programda, Akdeniz mutfağının seçkin örnekleri tadılırken, tarihi Girne Kalesi'ne yapılan ziyaretle Kıbrıs'ın kültürel mirası da keşfedildi.

Üç gün süren etkinliğin ilk günü, davetlilere Akdeniz ve Kıbrıs mutfaklarının seçkin örneklerinin sunulduğu özel bir akşam yemeği ile başladı. Katılımcılar, lezzetli yemekleri tadarken aynı zamanda şeflerin anlatımları eşliğinde bilgilendirildi. Etkinliğin ikinci gününde, Akdeniz’in mavi sularına açılan antik limana hakim, Bizans, Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz mimari izlerini taşıyan Girne Kalesi ziyaret edildi. Katılımcılar, bu tarihi mekânda Kıbrıs’ın geçmişine dair detaylı bilgiler edindi ve Girne Kalesi’nin MS 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edildiği ve adanın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğu vurgulandı. Bu ziyaret, hem Kıbrıs tarihini keşfetmek hem de adanın yerel lezzetlerini deneyimlemek açısından katılımcılara eşsiz bir fırsat sundu.

Unutulmaz Lezzet Şöleni

Etkinliğin devamında, Şef Veli Bayraktar ve Şef Mehmet Yalçınkaya'nın hazırladığı özel tadım menüleri ile katılımcılar Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyimledi. Şefler, Akdeniz coğrafyasının kültürel ve gastronomik sentezini katılımcılara aktararak, bu bölgenin mutfak kültürlerinin birbirine olan etkisini ve bağını gözler önüne serdi.

Tadım menüsünde, domates, fesleğen ve zeytinli mini ekmek yanında biberiye ve cevizli tahıllı baton gibi başlangıçlar sunuldu. Ayrıca, kalamar mürekkepli tereyağı, tuzlu tereyağı ve kahveli tereyağı da başlangıçların dikkat çeken lezzetleri arasındaydı.

Menünün içerisinde Ege peynirleri, Gemlik zeytini ve cevizli-şekerli domates peltesi ile hazırlanan Domat gibi geleneksel tatlar, modern dokunuşlarla buluşturulurken Uskumru, Tarator Sos, Yedikule, Somon Yumurtası ve Şalgam ile yapılarak hazırlanan Uskumru Tarator ise Akdeniz sentezinin mükemmel örnekleri arasında yer aldı.

Akdeniz’in Baş Tacı Lezzetler

Menünün öne çıkan lezzetlerinden biri de asma yaprağı, şalgam, bal ve limon sosla hazırlanan Asmalı Midye oldu. Şeflerin özel olarak hazırladığı Granyoz, fesleğen, limon peltesi, zeytin-kalamar karası ve ızgara deniz börülcesi ile sunuldu. Serseri adı verilen ve kalamar, dana fileto, salatalık turşusu, kakule ve ceviz ile hazırlanan eşsiz lezzet ise büyük beğeni topladı.

Tatlı Bir Son Olarak Mandalina ve Revani-Limon

Menünün tatlı kısmında, kaymak, mandalina şırası, çam fıstığı ve krokanla sunulan Mandalina tatlısı yer aldı. Ardından, süt kreması, limon ve anason ile hazırlanmış Revani-Limon tatlısı davetlilere sunuldu.

Bu özel gastronomi etkinliği, katılımcılara Akdeniz mutfağının en seçkin lezzetlerini deneyimleme imkânı sağladı. Elexus Hotel ve Şefler Veli Bayraktar ile Mehmet Yalçınkaya'nın önderliğinde gerçekleştirilen “Şeflerin Düeti” etkinliği, unutulmaz anılarla sona erdi.

Kıbrıs Kültürü ve Akdeniz Mutfağı

Elexus Hotel'in Executive Şefi Veli Bayraktar, Elexus Hotel'de düzenlenen etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Ada'daki kültürler, yüzyıllar içinde Kıbrıs'ta kalıcı izler bırakmıştır. Bu izler, yemeklerden geleneklere kadar halen yaşamaktadır. Kıbrıs’ın yaklaşık 12.000 yıllık tarihinde bu etkiler Girne Kalesi'nde görülebilir. Her kültür, değerlerini bu özel adaya taşımıştır. Şeflerin Düeti programının ilkinde Kıbrıs mutfağını modern dokunuşlarla deneyimledik, ikincisinde ise Türk ve Rum kültürünün ortak yemeklerini keşfettik. Üçüncü etkinlikte Akdeniz lezzetlerini sunduk. Bu etkinlik, Akdeniz'in kültürel ve gastronomik sentezini gözler önüne serdi. Etkinlikle Akdeniz'in zengin mutfak mirasını modern dokunuşlarla sunarak unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatmayı amaçladık. Her yemek, bölgenin kültürel zenginliğini ve tarihini yansıtan özel malzemelerle hazırlandı. Katılımcıların yemeklerin arkasındaki hikayeleri de öğrenmesini sağladık, böylece kültürel bağlarımızı güçlendirdik” ifadelerini kullandı.

Şef Mehmet Yalçınkaya, “Şeflerin Düeti” etkinliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Akdeniz havzası, Güney Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’nın kesişim noktasında yer alan, zengin mutfak kültürüne sahip bir bölgedir. Coğrafi yapısı, iklimi ve tarihi geçmişi, batı ve doğunun etkileşimiyle kendine özgü bir mutfak sentezi oluşturmuştur. Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini geleneksel tariflerle modern teknikleri harmanlayarak sunmak bizim için büyük bir keyifti. Bu etkinlik, yemeklerin ötesinde kültürel bir paylaşım ve öğrenme deneyimi sağladı ve katılımcılara unutulmaz bir lezzet yolculuğu yaşattı.” şeklinde konuştu.

Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner, gastronomi etkinliği ile ilgili olarak şunları söyledi: "Elexus Hotel olarak, 'Şeflerin Düeti' etkinliğine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu etkinlikte misafirlerimize Akdeniz ve Kıbrıs mutfağının lezzetlerini tanıtma imkanı bulduk. Elexus Hotel'in Executive Şefi Veli Bayraktar ve Mehmet Yalçınkaya'nın özenle hazırladığı menüler büyük ilgi gördü ve katılımcıların beğenisini kazandı. Etkinlik süresince misafirlerimiz, sadece yemeklerin tadını deneyimlemekle kalmadı, aynı zamanda bu yemeklerin arkasındaki kültürel ve tarihi hikayeleri de öğrendi. Bu etkinliğimiz sayesinde, Kıbrıs'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de katılımcılarımıza deneyimleme fırsatı sunduk. Bu etkinlikleri gerçekleştirerek gastronomi ve kültür turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.