Ünlü şef memleketi Tokat’ta gala yaptı

İngiltere’de ve dünyada “Sofra” adlı lokantasındaki kendisine has yemek reçeteleriyle ün yapan şef Hüseyin Özer'in hayatını anlatan "Husin" belgeselinin gösterimi memleketi Tokat ve başkent Ankara’da iki ayrı gala halinde yapıldı.

Özer’in zorlu geçen çocukluk yıllarından itibaren İngiltere’de kraliyet ailesine yemekler yapmaya uzanan ilham verici hayat hikayesi bu belgeseli ile ekrana taşıyor. Londra ve İstanbul’daki galaların ardından Memleketi Tokat’ta Tokat Belediye başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun ev sahipliğinde 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda düzenlenen gala büyük ilgi gördü.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni Erol Koçan’nın da bulunduğu galada lir konuşma yapan belediye başkanı Yazıcıoğlu, Hüseyin Özer’in ilham verici yaşam öyküsüne vurgu yaparak “Husin belgeseli bir sokak çocuğunun ünlü bir şefe dönüşme hikayesini anlatıyor. Tokat Reşadiye’den Londra’ya uzanan bu uzun yolculuk, azmin ve başarının en güzel örneklerinden biri. Hüseyin Özer, yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunarak Londra’da Türk ve Tokat mutfağını dünyaya tanıtan bir gönül elçimiz oldu. Tüm gençlerimizin bu filmi izlemesini tavsiye ediyorum” dedi.

ANKARA’DA GALA ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE YEMEK YAPTI

Hüseyin Özer, Tokat’tan sonra gittiği Ankara’da ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen belgeselinin galasına katıldı. Gala öncesi üniversitenin gastronomi bölümü öğrencileri ile bir araya gelen şef Hüseyin Özer öğrencilere kendisine ait bir yemeğin tarifi ile yemek yaptı. Özer’in yemek tarifini ilgi ile izleyen gastronomi öğrencileri ünlü şef ile bir araya gelmenin keyfini yaşadıklarını söylediler. Ankara’daki galada Hüseyin Özer’i yalnız bırakmayanlar arasında Osmaniye milletvekili ve MHP genel başkan başdanışmanı Ruhi Ersoy’da vardı. Şef Hüseyin Özer her iki galada da yaptığı konuşmasında belgeselde hayatının her dönemini büyük bir içtenlikle paylaştığını belirterek "Çocukluğumda yaşadığım hayat gerçekten de çok zordu. Aşağılandım, acı çektim. Ancak tüm bunlar beni güçlü kıldı" diyerek geçmişte yaşadığı zorlukları, iş hayatındaki başarısını ve İngiltere'de Kraliyet ailesine yemekler yaparken yaşadığı deneyimlerini de aktardı.