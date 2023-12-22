Ünlü şarkıcıdan Dilan Polat’a gönderme

Dilan Polat'ın gösterişli hayatına da göndermeler olan klip için konuşan Ayanoğlu, "Bu hikaye tamamen beni yansıtıyor daha çok yaşamak istediğim hayallerimi konu olarak seçtim. Jestleri, sürprizleri çok severim ama içimde ukte kaldı, çünkü bu güzellikleri yaşatan aşklar yaşamadım, tek taşımı bile kendim aldım yeter ki onu takabilecek düzgün biri olsa hayatımda" dedi.

"HADİSE, HANDE YENER VE DEMET AKALIN ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜM"



Hadise, Demet Akalın, Hande Yener'in şarkılarını çok seven şarkıcı, "Herkese hitap eden Türkçe pop bir şarkı yaptım. Bu isimlerin tarzını çok seviyorum bu isimlerle kendimi keşfedip şarkı söylemeye başladım. İyi isimleri örnek aldığımı düşünüyorum ikinci şarkım içinde hazırlıklarım başladı" dedi.

"SERDAR ORTAÇ'LA AŞK YAŞAMADIM ABİM YAŞINDA"



Serdar Ortaç ile çıkan aşk haberlerine de açıklık getiren Cansel Ayanoğlu, " Serdar Ortaç abim yaşında mümkün değil, kendisi müzikte bence bir duayen ondan sadece müzik konusunda tavsiyeler aldım.