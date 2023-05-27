Ünlü şarkıcı Teoman çapkınlık turundaydı

Rockçı Teoman, önceki gece Etiler'de çapkınlık turundaydı. Mekan önünde aracından inen müzisyen, kendisini bekleyen esmer güzele sarıldığı anda patlayan flaşlar karşısında şok oldu.

Teoman gazetecilere, ''Niye çekiyorsunuz?'' diye laf atarken kız arkadaşı ise hiçbir şey olmamış gibi Teoman'a sarılarak kahkaha attı. Gazetecilerin hanımefendiyi sorması üzerine mekana giren şarkıcı, geç saatlere mekanda sarmaş dolaş esmer güzelle eğlendi.

Mekana girerken “Papatya” şarkısını seslendiren Teoman “Ooo papatya” diyerek mekana girdi. Gecenin geç saatlerinde ise ikili, mekanı arka kapıdan terk etti.