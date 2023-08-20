Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe 25 yıl sonra bikinili pozunu paylaştı 20.08.2023 19:52 Pınar Eliçe 25 yıl sonra bikinili pozunu paylaştı. İşte detaylar... Pınar Eliçe, Bodrum'da tatil yapıyor. Arkadaşlarıyla teknede tatil yapan sanatçı, bikinili pozlarını yayınladı. Eliçe, 2021 yılında cilt kanserine yakalandığını söylemiş ve vücuduna 60 dikiş atıldığını belirtmişti. Beş ayda 20 kilo veren Pınar Eliçe, 55 kilo oldu. 47 yaşındaki Pınar Eliçe'nin 21 yaşında Helin isimli kızı, 19 yaşında Derin Deniz isimli bir oğlu var. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Pınar Eliçe