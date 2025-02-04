Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etti!

İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etti.



Şarkıcı, sevgilisiyle karelerini Instagram'dan paylaştı.



Derici, "Yani seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" dedi.



Şarkıcı, "Aşk hayatım çok iyi gidiyor. Melih ile çok iyi giden bir birlikteliğimiz var. Dillensin istemiyorum.



O yüzden sakın yaşıyorum. Daha önce ilişkilerimi göz önünde yaşadığım için çok ağzım yandı. Nazara inanırım" demişti.