Ünlü şarkıcı Gökhan Özen yedi yıl sonra döndü

Gökhan Özen, geçtiğimiz akşam Bebek’te görüntülendi. Uzun süredir Amerika'da yaşayan Özen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yedi sene sonra Türkiye'ye dönen ve ilk kez İstanbul Kuruçeşme Açıkhava'da konser vermeye hazırlanan Özen, “Çok mutluyum. Yedi sene burada değildim ama müziğim buradaydı. 2.5 sene önce bir albüm çıkartmıştım ‘Firardayım’ diye. O da yine listelerde haftalarca kaldı. O bakımdan ben yokken bile müziğim buradaydı. Bu süreçte Türkiye’ye çok gittim geldim. Konser vermiyordum. Son iki senedir sevenlerimin yazdığı mesajları Amerika'da okurken çok duygulandım ve konser vermeye karar verdim. Yıllar geçtikçe seyircim ile olan sevgi azalması lazım iken daha da çok arttı. Gözlerim çok doldu mesajları okurken. Sonrasında sevenlerim için konser vermek niyeti ile geldim” dedi.

Muhabirlerin “Büyük bir pop stardınız. Türkiye’de bütün şarkılarınız çok seviliyordu. Neden bırakıp gittiniz peki?” sorusuna ise Özen “Temelli gitmedim aslında. Amerika’ya gidiş sebebim Amerika’da bir plak şirketi kurmaktı. İngilizce şarkılar yazabilmekti ve bu yazdığım ingilizce şarkıları dünyaya paylaşabilmekti. Müzik sorun değildi benim için ama söz yazmaya gelince burada yazdığım derin şarkılar gibi oranın da kültürünü, sokak stilini öğrenip ingilizce şarkılar yazmak içindi. İngilizcem de çok gelişti. Şu an yazdığım ingilizce şarkılar da tıpkı Türkçe yazdığım şarkılar kadar derin. Plak şirketimden dünya yıldızı çıkartmak için gittim. Türkiye’de üstüne koyacağım başka bir şey kalmadığını düşündüm. Albümlerim milyonlar sattı, sevenlerim ile buluştum. Birçok konser verdim. Bu seveple gittim Amerika’ya. Şimdi döndüm ama yine temelli dönmedim. Uzun süre burada kalıp Türkiye turnemi tamamlayana kadar kalacağım. Sevenlerim ‘Artık biz sana doyduk. Özlemimizi giderdik’ diyene kadar birkaç ay burada kalacağıö" yanıtını verdi.

BABA OLARAK NE YAPMAM GEREKİYORSA ONU YAPTIM

Vereceği Kuruçeşme konseri hakkında da konuşan Özen “Sevenlerimin heyecanı ve sevgisi bana da yansıyor. 28 şarkılık bir repertuvar hazırladık. Yaklaşık 3 saatlik bir sahne hazırladık. Kendi şarkılarımın dışında sevdiğim Türkçe pop şarkılar da okuyacağım. Aslında benim için en önmeli şey sahneye ayak basıp sevenlerim ile göz göze gelebilmek. Kuruçeşme konseri ardından Türkiye’yi il il gezen bir turnemiz olacak. Çok mesajlar geliyordu ülkenin her yerinden, bekledikleri konser maratonu şimdi başlıyor işte” dedi.

Muhabirlerin “Son olarak Gökhan Bey, ailevi bazı meseleler basına yansıdı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise Özen “Aslında çok bir şey söylemek istemiyorum. Türkiye’ye kariyer odaklı geldim. Bu yüzden bu konular ile ne kamuoyunu ne de basın mensuplarını meşgul etmek istemiyorum. Evet yaşandı bazı şeyler. Ben de çocuklarını görme çabasında olan bir baba olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım o dönem. Açtığım davalar da devam ediyor. Sonuçta ne yaşanmış olursa olsun karşımda çocuklarımın annesi var. O yüzden bu konulara çok fazla girmek istemiyorum” dedi.