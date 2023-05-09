Ünlü şarkıcı Ezgi Altıner saklambaş oynarken telefonunu çaldırdı

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Müzisyen Ezgi Altıner, İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda buluştuğu arkadaşıyla saklambaç oynarken hırsızlık kurbanı oldu. Genç müzisyen, gözlerini kapatıp saymaya başladıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşını aramaya koyulurken arkadaşının cep telefonunu çalıp kaçtığını fark etti. Telefonunu çaldıran Ezgi Altıner, telefonunu çalan arkadaşı Timuçin Y.'den şikayetçi oldu.



OYUN OYNUYORMUŞ

Park içerisinde arkadaşının saklandığını düşünen Altıner, uzun süre arasa da arkadaşını bulamadı. Çantasını alıp parktan ayrılmaya hazırlanan müzisyen, cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Kendi numarasını aradığında telefonun kapalı olduğunu gören genç kadın, hırsızlandığını fark etti. Arkadaşının telefonunu çaldığını fark eden Ezgi Altıner, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.