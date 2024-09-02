Ünlü şarkıcı Edis'in annesi Sevil ile babası Ayhan Görgülü boşandı.



Sevil Görgülü, eşiyle fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı.

Sevil Görgülü, "Sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim, hayatta he rşey planladığımız gibi olmuyor ve belli kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ayhan Görgülü ile olan 40 yıllık evlilik akdimizi anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Herkesin yolu açık olsun" dedi.